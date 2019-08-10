عاجل : بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية
الأخبار

وزارة النفط تنفي أقصاء اكسون موبيل عن مشروع جنوب العراق المتكامل


 

 

اكدت وزارة النفط عن إستمرار مفاوضاتها مع شركة أكسون موبيل الامريكيةحول مشروع جنوب العراق المتكامل، وان عدم التوصل الى إتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين ، لا يعني انتهاء المفاوضات أو [ إقصاء] شركة أكسون موبيل من هذا المشروع ،كما نقلته وتداولته بعض وكالات الانباء عن مسؤولين لم تصرح بإسمائهم 

وذكرت الوزارة في بيان اليوم "أما بخصوص ماورد عن إبرام الوزارة او شركة نفط البصرة لعقود مع شركتي Bp البريطانية وEni الايطالية ، وأنها تمثل جزءاً من المشروع أعلاه ، فإن الوزارة تنفي هذه الانباء وترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين ، وتود أن توضح بإن العقود مع شركتي "بي بي ، وايني " أقتصر على تجهيز مواد لانبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصديرالجنوبية ،ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية التي تهدف الى تحقيق زيادة وانسيابية عالية في تدفق النفط الخام من الحقول النفطية الى منافذ التصدير واستقرارها ، تنفيذاً لالتزاماتها وتعاقداتها مع الشركات العالمية ضمن الخطط المرحلية والمستقبلية ، اضافة الى ضمان تحقيق الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية".

وتابعت "أخير فإن وزارة النفط تؤكد ان المشاريع الاستراتيجية الكبيرة تتطلب مزيداً من الوقت والبحث والتفاوض والدراسات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك ،وبما يخدم مصلحة الأطراف المعنية ، وان الحكومة والوزارة تهدفان الى تحقيق أعلى منفعة مالية وأقتصادية من هذه المشاريع وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية".

ويذكر ان مشروع الجنوب المتكامل يضم مجموعة من المشاريع الحيوية منها {تطوير حقلي بن عمر و أرطاوي ، و مشروع تجهيز ماء البحر المشترك ، توسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير ، فضلاً عن بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب}".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي: المحكمة الاتحادية من اهم المؤسسات الدستورية، وبها يُحفظ مسار السلطتين التشريعية والتنفيذية
رئيس الوزراء ينفي وجود تغييرات مقبلة في كابينته الوزارية ويدعو لتقديم اسماء 3 مرشحين لحقيبة التربية
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصدر أمرا فوريا بغلق منفذ مندلي الحدودي مع ايران
وزارة النفط تنفي أقصاء اكسون موبيل عن مشروع جنوب العراق المتكامل
الداخلية: لم يتبق سوى ثلاثة هاربين من سجن القناة
القوات العراقية تطوي الصفحة الثالثة من عملية "إرادة النصر"
رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة للاطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين
مصدر سياسي : الملفات الخلافية بين العراق والكويت ستغلق بنهاية العام المقبل
قوة أمنية تقتحم منطقة شمال صلاح الدين للقضاء على عناصر "داعش" الارهابي
اعتقال هارب اخر من مركز شرطة القناة في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك