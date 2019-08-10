وزارة النفط تنفي أقصاء اكسون موبيل عن مشروع جنوب العراق المتكامل

اكدت وزارة النفط عن إستمرار مفاوضاتها مع شركة أكسون موبيل الامريكيةحول مشروع جنوب العراق المتكامل، وان عدم التوصل الى إتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين ، لا يعني انتهاء المفاوضات أو [ إقصاء] شركة أكسون موبيل من هذا المشروع ،كما نقلته وتداولته بعض وكالات الانباء عن مسؤولين لم تصرح بإسمائهم

وذكرت الوزارة في بيان اليوم "أما بخصوص ماورد عن إبرام الوزارة او شركة نفط البصرة لعقود مع شركتي Bp البريطانية وEni الايطالية ، وأنها تمثل جزءاً من المشروع أعلاه ، فإن الوزارة تنفي هذه الانباء وترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين ، وتود أن توضح بإن العقود مع شركتي "بي بي ، وايني " أقتصر على تجهيز مواد لانبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصديرالجنوبية ،ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية التي تهدف الى تحقيق زيادة وانسيابية عالية في تدفق النفط الخام من الحقول النفطية الى منافذ التصدير واستقرارها ، تنفيذاً لالتزاماتها وتعاقداتها مع الشركات العالمية ضمن الخطط المرحلية والمستقبلية ، اضافة الى ضمان تحقيق الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية".

وتابعت "أخير فإن وزارة النفط تؤكد ان المشاريع الاستراتيجية الكبيرة تتطلب مزيداً من الوقت والبحث والتفاوض والدراسات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك ،وبما يخدم مصلحة الأطراف المعنية ، وان الحكومة والوزارة تهدفان الى تحقيق أعلى منفعة مالية وأقتصادية من هذه المشاريع وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية".

ويذكر ان مشروع الجنوب المتكامل يضم مجموعة من المشاريع الحيوية منها {تطوير حقلي بن عمر و أرطاوي ، و مشروع تجهيز ماء البحر المشترك ، توسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير ، فضلاً عن بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب}".