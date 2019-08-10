رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة للاطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين

أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية لتفقد أوضاع الحجاج، فيما أكد العطية أن كوادر بعثة الحج تستنفر جهودها من أجل تقديم أجود الخدمات للحجاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الحج العراقية حسن الكناني في بيان ، إن "رئيس الوزراء اتصل، اليوم، (برئيس هيئة الحج خالد) العطية لتفقد أوضاع الحجاج بالتزامن مع وقوفهم على صعيد عرفة الذي يستمر لغاية غروب الشمس".

وأضاف الكناني، أن "عبد المهدي أثنى على عمل بعثة الحج العراقية وانسيابية الخدمات الرصينة التي قدمتها لحجاج بيت الله الحرام رغم ارتفاع اعدادهم هذا العام بشكل غير مسبوق".

وتابع، أن العطية أكد لرئيس الوزراء أن "جميع كوادر البعثة العراقية تستنفر جهودها على مدار 24 ساعة لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن بما يتلاءم مع مكانتهم ومساعدتهم على أدائهم لمناسكهم على أفضل وجه".

وأشار إلى أن العطية "قدم شكره لرئيس الوزراء، على الدعم الكبير الذي حضيت به البعثة من لدنه واستمراره المتواصل لتفقد اوضاع الحجاج، مثنيا على الدور الكبير لعبد المهدي في ارتفاع اعداد الحجاج هذا العام بعد الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية".