اعتقال هارب اخر من مركز شرطة القناة في بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن القناة في حي الأمين شرقي العاصمة بغداد.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان مقتضب إن "الفوج 3 اللواء 1 شرطة اتحادية ألقى القبض على أحد المطلوبين الهاربين من سجن القناة في عملية أمنية رصدت تواجد المتهم المطلوب في حي الأمين ببغداد".

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي بغداد من الهروب يوم السبت الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين بينهم "العقل المدبر" لعملية الهروب.