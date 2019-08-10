قائد شرطة بغداد: سنعتقل باقي الهاربين من مركز القناة ولاتهاون مع المقصرين

اكد قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي عبدلله، السبت، انه سيتم اعتقال باقي الهاربين من مركز شرطة القناة، فيما شدد انه لن يتهاون مع اي مقصر في عمله.

وقال عبد الله في حديث صحفي، انه "تم اضافة الكثير من الاحتياطات والاجراءات الامنية في مركز شرطة القناة ب‍بغداد"، مبينا انه "تم تشكيل فريق عمل مشترك مع وجود معلومات اولية واكيدة تتوفر لدينا في اماكن تواجد الهاربين المتبقين".

واضاف انه "خلال الايام القادمة القليلة سيتم القاء القبض على المتبقين"، مشيرا الى انه "تم توجيه ضابط مركز القناة بالانتباه واخذ الحيطة والحذر وتقوية ابراج المراقبة حول المركز".

وشدد على ضرورة "سرعة انجاز الاوراق التحقيقية، مع التوجيه بزيادة المنتسبين في جميع مراكز الشرطة"، موضحا ان "من يرى نفسه غير قادر على اداء مهامه عليه ان يغادر السلك".

ولفت عبد الله الى "ضرورة ترك الا مبالاة اثناء الواجب وان يكون الواجب مقدس ولا تهوان ولا تساهل مع اي مقصر في العمل"، مشيرا الى ان "كل مقصر سيواجه عقوبات شديدة جدا".

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، من الهروب يوم السبت الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين.