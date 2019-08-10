صحيفة: الطائرة الاميركية التي سقطت بالرضوانية تجسسية وتحمل صواريخ

كشفت صحيفة الشرق الاوسط التابعة لال سعود ، ان الطائرة الاميركية التي سقطت بالرضوانية تحمل صواريخ، مشيرة الى انها بالفعل طائرة تجسس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان "الطائرة الاميركية التي سقطت في احدى المزارع بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد، هي بالفعل طائرة تجسس أميركية نوع (درون) وتحمل صواريخ".

واضاف ان " ردود الفعل بشأن سقوط تلك الطائرة تباينت بين أن يكون ناتجاً عن عملية قرصنة أو تشويش إلكتروني ناجم عن هجوم مجهول الهوية او خلل فني".

وفي وقت لاحق، اعترف متحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش" الارهابي في بيان ان "مركبة جوية من دون طيار تابعة لقوات التحالف هبطت بشكل غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء الماضي بسبب عطل ميكانيكي"، مبينا ان "الطائرة هبطت بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح".

وتابع انه "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة".

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لوكالة انباء براثا ان طائرة تجسس مسيرة امريكية سقطت في شمال غرب بغداد،

وقالت هذه المصادر ان الطائرة الامريكية سقطت في مزرعة في الرضوانية شمال غرب بغداد،

واكدت هذه المصادر ان الطائرة التي تظهر صورتها انها تحتفظ بهيكلها الكامل ويبدو انها لم تتضرر في هذا الهيكل ربما تكون سقطت نتيجة لعملية تهكير او تشويش الكتروني ناجم من هجوم الكتروني مجهول الهوية،

واضافت المصادر ان الطائرة تسلمتها جهة عراقية ونقلت باشرافها.