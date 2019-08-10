القبض على سبعة أشخاص تسببوا بنزاع عشائري في ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، السبت، إلقاء القبض على سبعة أشخاص تسببوا بنزاع عشائري في أهوار الجبايش، مشيرةً إلى أن ثلاثة أشخاص من المارّة أصيبوا جراء النزاع.

وقالت المديرية في بيان إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في أهوار الجبايش إثر خلاف سابق"، مشيراً إلى أن "النزاع استخدمت أسلحة نارية والتي تسببت بإصابة ثلاثة من المارّة".

وأضاف البيان، أن "قوة من مديرية شرطة قضاء الجبايش بإشراف مدير القسم فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث داخل الأهوار، ومن خلال إجراء التفتيش والبحث عن مثيري الخلافات والنزاعات العشائرية تمكنت من القبض على سبعة تسببوا بالنزاع، اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة" .