عاجل : بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية
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بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية

94 2019-08-09

كشف الامريكيون ظهر اليوم الجمعة ما سبق لوكالة انباء براثا ان كشفته قبل فجر اليوم بشأن سقوط طائرة امريكية مسيرة في مزارع الرضوانية، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي بان الطائرة سقطت يوم الاربعاء بسبب ما سماه بعطل ميكانيكي، مشيراً الى ان الطائرة من نوع MQ-1C وتحمل الرقم التسلسلي 52178 تابعة للجيش الامريكي، وان الطائرةهبطت سالمة، وقد افاد خبير عسكري ان البيان الامريكي الذي ظل متكتماً على الخبر طوال اليومين اجبر على الاعتراف بذلك بعد ان افتضح الخبرمن قبل الاعلام العراقي المقاوم، واشار الخبير الى ان حديث الامريكيين عن سلامة الطائرة لا ينسجم مع حديثهم عن العطل الميكانيكي وهو يعزز فرضية انها تعرضت لعملية تشويش الكتروني جعلها تضل طريق العودة، وتم انزالها في مزارع الرضوانية بفعل فاعل.

وكانت وكالة انباء براثا قد كشفت في خبر عاجل لها بعد منتصف ليل الامس عن سقوط الطائرة، ونقلت عن مصدر مطلع عن احتمال تعرض الطائرة الى عملية تهكير الكتروني جعلها تنقطع عن العودة الى مربضها الذي انطلقت منه، وكشف الوكالة هذا الخبر هو الذي حدا بالامريكيين الى الرضوخ والاعتراف به.

 

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بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية
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