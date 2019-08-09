خاص بوكالة انباء براثا: سقوط طائرة تجسس امريكية بهجوم الكتروني في مزرعة بالرضوانية شمال غرب بغداد

كشفت مصادر خاصة لوكالة انباء براثا ان طائرة تجسس مسيرة امريكية سقطت في شمال غرب بغداد، وقالت هذه المصادر ان الطائرة الامريكية التي تحمل الرقم52178 سقطت في مزرعة في الرضوانية شمال غرب بغداد، واكدت هذه المصادر ان الطائرة التي تظهر صورتها انها تحتفظ بهيكلها الكامل ويبدو انها لم تتضرر في هذا الهيكل ربما تكون سقطت نتيجة لعملية تهكير او تشويش الكتروني ناجم من هجوم الكتروني مجهول الهوية، واضافت المصادر ان الطائرة تسلمتها جهة عراقية ونقلت باشرافها.



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