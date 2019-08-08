مجلس ذي قار يصوت على اختيار عادل الدخيلي لمنصب المحافظ

صوت مجلس محافظة ذي قار، الخميس، على اختيار عادل الدخيلي لمنصب المحافظ خلفا للمقال يحيى الناصري.

وقال مصدر صحفي إن مجلس ذي قار عقد جلسته اليوم لاختيار محافظ جديد، وصوت وبالأغلبية المطلقة على اختيار عادل الدخيلي الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

واضاف المصدر أن المجلس صوت ايضا على اختيار اكرم جودة شيال الزيدي نائبا اولا لمحافظ ذي قار وبالأغلبية المطلقة.

وصوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء (26 حزيران 2019) على اقالة المحافظ يحيى الناصري