ارتفاع حصيلة النزاع العشائري المسلح في الدورة ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة النزاع العشائري في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن حصيلة النزاع العشائري في منطقة عرب جبور بالدورة جنوبي بغداد ارتفع الى تسعة قتلى، مشيرا الى وجود خمسة جرحى ضحايا النزاع.

وأوضح المصدر، أن قائد شرطة بغداد يشرف شخصيا على ملف التحقيقات في الحادث.

وأفاد مصدر امني في وقت سابق بأندلاع نزاع عشائري على قطعة ارض تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن منطقة الزبورة في عرب جبور بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، أسفر عن ثمانية قتلى على الاقل