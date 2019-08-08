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الداخلية تعلن تفاصيل القبض على العقل المدبر لهروب سجناء القناة


اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تفاصيل اعتقال العقل المدبر لهروب سجناء سجن القناة شرقي بغداد، مشيرة الى ان المتهم الهارب اطلق النار على القوة المنفذة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إنه من خلال المتابعة الميدانية، وجمع المعلومات، تمكنت قوة مشتركة من مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقوات الجيش الماسكة للأرض من القاء القبض على احد الفارين من مركز شرطة القناة ب‍بغداد،

مبينا ان المتهم الفار حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب بإطلاق النار بالاشتراك مع صاحب الدار التي كانت تأويه شرقي العاصمة بغداد. 

وأوضح  معن أن الاجراءات القانونية قد اتخذت اصوليا بحقهما، مشيرا الى أن هذا المتهم يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء، وهو من اخطر المتهمين في قضايا المخدرات. 

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، بالقاء القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة.

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي بغداد، من الهروب يوم السبت الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين.

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