الشيخ همام حمودي يؤكد أهمية إعادة الحياة للمناطق التي استهدفها "داعش" في ديالى

اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، الخميس، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالى وإعادة الحياة للمناطق التي استهدفها "داعش".

وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل في مكتبه اليوم الخميس، مثنى التميمي محافظ ديالى"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة ديالى".

واكد الشيخ حمودي، على "أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، وإعادة الحياة للمناطق التي استهدفها داعش"،

مشددا ان "خدمة ابناء المجتمع، وتطوير القطاع الزراعي والصناعي في المحافظة وتطبيق ضوابط حماية المنتج المحلي بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، هي كلها تعد من وسائل مكافحة الارهاب التي لاتقل أهمية عن الجهد الأمني".