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الداخلية:طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة بسبب حادثة الهروب من مركز القناة


اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد".

واضاف ان "القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين".

وافاد مصدر امني، في وقت سابق، بأنه تم احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى المحكمة، بعد ان ثبت تقصيرهم في منع هروب السجناء من مركز شرطة القناة.

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الداخلية:طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة بسبب حادثة الهروب من مركز القناة
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