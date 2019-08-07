ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في الرمادي

أعلنت قيادة شرطة نفط الوسط، الأربعاء، عن ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في مدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان ان "قوة بأمرة آمر فوج شرطة نفط الأنبار قامت بمداهمة وكر يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته في منطقة الكيلو ٥ في محافظة الأنبار قضاء الرمادي عبارة عن ساحة مسيجة".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط عجلة نوع صهريج مرسيدس محمل بمنتوج نفطي كذلك خزانات وقود منصوبة في الأرض عدد أربعة إضافة إلى مواد أخرى".