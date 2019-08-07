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وزارة النقل تعلن وضع خطة متكاملة لتأمين عودة الحجاج


اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن وضع خطة متكاملة لتأمين عودة الحجاج بعد ادائهم المناسك، مؤكدة ان الخطة تشمل تفويجهم على شكل دفعات مجدولة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "عقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعاً مشتركاً جمع وزير النقل عبد الله لعيبي ورئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية في المملكة العربية السعودية لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام بعد ادائهم مناسك الحج".

ونقل البيان عن لعيبي قوله، إن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لنقل الحجيج ستشمل تفويجهم على شكل دفعات مجدولة وبموجب جداول وتوقيتات محددة عن طريق الجو عبر اجنحة الناقل الوطني وبسعات مختلفة ستنطلق من والى مطاري المملكة العربية السعودية (جدة، والمدينة) والمطارات العراقية الخمسة (بغداد، البصرة، النجف، اربيل، السليمانية)".

ولفت لعيبي الى أن "تلك الرحلات ستعنى باستنفار ملاكات وكوادر وزارة النقل في مكاتبها ومحطاتها الداخلية والخارجية لضمان تقديم افضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل عودتهم وفق توقيتات محددة مسبقاً الى ارض الوطن".

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وزارة النقل تعلن وضع خطة متكاملة لتأمين عودة الحجاج
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