قوة من اجرام بغداد تعتقل في البصرة احد الهاربين من سجن القناة

أفادت مديرية اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، بأن قوة امنية من المديرية القت القبض على احد الهاربين "الخطرين" من سجن القناة اثناء تواجده في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان ، إن قوة من مكافحة اجرام بغداد القت القبض، اليوم، على احد الهاربين الخطرين من سجن القناة في محافظة البصرة".

وأوضحت، أن عملية القاء القبض تمت بالتنسيق مع القوات الامنية في محافظة البصرة.

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، من الهروب يوم السبت الماضي الثالث من تموز آب الحالي، فيما اعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين.