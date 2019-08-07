وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، اليوم الاربعاء، استمرار الوزارة باستلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة.

وقال البيان إن وزارة المالية تعلن بأن مديريات الخزائن في المحافظات كافة ستستمر باستلام معاملات الفصل السياسي خلال يومي الجمعة والسبت التاسع والعاشر من آب الجاري ٢٠١٩.

واكدت الوزارة انها ستقوم بالتنسيق مع الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء لتمديد فترة التقديم لمعاملات الفصل السياسي بعد عطلة العيد المبارك لفسح المجال امام بقية المواطنين للتقديم.