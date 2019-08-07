"غلق جزئي" للمدارس الأهلية ذات نسب النجاح المتدنية

أعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، الأربعاء، استحصال موافقة وزير التربية وكالة قصي السهيل على إصدار أوامر بـ"الغلق الجزئي" للمدارس الأهلية ذات نسب النجاح المتدنية في الامتحانات العامة.

وقال الحداد في بيان إن "مكتبه استحصل موافقة وزير التربية على إصدار أوامر بالغلق الجزئي للمدارس الأهلية التي حققت نسب نجاح متدنية ومنع مؤسسيها من مزاولة العمل لمدة 3 سنوات".

وأوضح، أن "الإعمام تضمن منعاً للمدرسين والمعلمين المستمرين في الخدمة من التدريس في المعاهد والمدارس الأهلية عن طريق إمضاء تعهدات خطية عن تحمل التبعات القانونية وفقاً للتعليمات بعد إلزام المعاهد والمدارس بالإفصاح عن ملاكاتها من المستمرين في الخدمة".

يذكر أن الحداد وجه، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بإعفاء وإحالة إدارات المدارس ومعاونيهم والمعلمين والمدرسين والمشرفين عليهم إلى التحقيق ممن حققوا نسب نجاح متدنية في الامتحانات العامة.