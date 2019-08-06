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وزير الدفاع يخصص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين الى بلادهم


قرر وزير الدفاع نجاح الشمري، الثلاثاء، تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة الى بلادهم بعد اكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان "الشمري استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين في مقر الوزارة".

وأشادت بلاسخارت خلال اللقاء، بـ "التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة الدفاع في هذا المجال واخره توجيه وزير الدفاع بتخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة الى بلادهم بعد اكمال جميع الإجراءات، بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الاحمر".

وعبرت ممثلة الامم المتحدة عن "سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم كل الامكانيات في مساعدة نجاح مهمة الامم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الاحمر".

وأشار الشمري خلال اللقاء إلى "دعمه الكامل الى المنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح افاق التعاون في مختلف المجالات".

وأوضح أن "عملية (إرادة النصر) التي تشنها القوات الامنية العراقية في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى، حققت جميع أهدافها المخطط لها وان العراقيين عازمون على تحقيق النصر على الإرهاب وفكره المتطرف.

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