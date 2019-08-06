مجلس كربلاء يرفع دعوى قضائية على رئاسة مجلسي الوزراء والنواب

رفع مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، دعوى قضائية على رئاسة مجلس الوزراء والنواب بشأن "عدم" احتساب العدد الكلي لمحافظة كربلاء وتحديد نفوسها.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في بيان، إن "مجلس كربلاء صوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء على رفع دعوة قضائية على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب نتيجة لعدم احتساب العدد الكلي لمحافظة كربلاء وتحديد نفوسها بمليون ومائتين الف نسمة".

واكد المالكي، ان "نفوس محافظة كربلاء اكثر من هذا العدد بكثير، ما يؤثر سلباً على موازنة المحافظة والدرجات الوظيفية والمشاريع وعدم احتسابهم بطاقة السكن".