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القبض على عصابة نفذت عملية سطو مسلح قبل أربعة أشهر في نينوى


أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة نفذت عملية سطو مسلح على منزل في نينوى قبل أربعة أشهر وسرقت أموالاً ومصوغات ذهبية.

وقال معن في بيان ، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين في مناطق وأحياء الرسالة والتاميم في الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف معن، أن المتهمين "قاموا بالسطو المسلح قبل أربعة أشهر على دار لأحد المواطنين وسرقة أموالهم ومصوغات ذهبية مع أجهزة موبايل عدد ٧ في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، مبيناً أنه "إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً". 

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