الفياض : امن سهل نينوى سيوكل الى الحشد والشرطة و الجيش على ان يكون بأمرة الأخير

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني في منطقة سهل نينوى

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نينوى مع المحافظ منصور المرعيد ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يارالله وحضور النائب عن المكون الشبكي قصي عباس، شدد الفياض على ضرورة عدم إعادة الوضع في سهل نينوى الى ماقبل الفين وأربعة عشر، فيما اعلن الاتفاق على ان امن المنطقة سيوكل الى الحشد الشعبي لواء ثلاثين والشرطة المحلية وقوات الجيش على ان يكون بامرة الجيش.