هرب من سجن القناة واعتقل امس.. تعرف على اخطر تجار المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال اخطر تجار المخدرات الذي هرب من سجن القناة، واعتقل يوم امس في بغداد، مبينة انه محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن "أبطال مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد".

واضافت انه "يعد من أخطر الهاربين".

من هو:

وكشف مصدر امني ان "هذا المتهم هو نصير رحيم عنيد بدر"، مبينا انه "محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات كونه من اخطر تجار المخدرات الذين هربوا من سجن مركز شرطة القناة ب‍بغداد".

واضاف المصدر ان "المتهم هو من سكنة حي طارق بمدينة الصدر، وتم اعتقاله يوم امس في نفس المنطقة". وتابع انه "متهم وفق المادة 28/ مخدرات".