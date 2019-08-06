المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب في الديوانية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين ‏أقدموا على سرقة منزل طبيب في الديوانية.‎

وقال المركز في بيان إن "محكمة جنايات القادسية ‏نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بدخول منزل أحد الأطباء يحملون أسلحة نارية ‏عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة بحجة البحث عن مواد مخدرة واوراق مزورة ‏داخل المنزل‎".

وأضاف، أن "المدانين الثلاثة قاموا بتقييد العائلة بأكملها بعد دخولهم المنزل ‏وسرقوا نحو 24 ألف دولار أميركي إضافة إلى مليون ومئتي ألف دينار عراقي كما ‏سرقوا كومبيوتر و3 أجهزة هاتف نقال وجهاز تسجيل كاميرات ومجموعة من ‏المخشلات الذهبية من بينها ساعة ذهبية‎".

وأشار البيان، إلى أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المدانين يأتي استنادا لأحكام المادة ‏‏440/1و2و3و4 من قانون العقوبات العراقي".