المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب في الديوانية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين أقدموا على سرقة منزل طبيب في الديوانية.
وقال المركز في بيان إن "محكمة جنايات القادسية نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بدخول منزل أحد الأطباء يحملون أسلحة نارية عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة بحجة البحث عن مواد مخدرة واوراق مزورة داخل المنزل".
وأضاف، أن "المدانين الثلاثة قاموا بتقييد العائلة بأكملها بعد دخولهم المنزل وسرقوا نحو 24 ألف دولار أميركي إضافة إلى مليون ومئتي ألف دينار عراقي كما سرقوا كومبيوتر و3 أجهزة هاتف نقال وجهاز تسجيل كاميرات ومجموعة من المخشلات الذهبية من بينها ساعة ذهبية".
وأشار البيان، إلى أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المدانين يأتي استنادا لأحكام المادة 440/1و2و3و4 من قانون العقوبات العراقي".
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