القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎ ‎

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية "الوهمية".

وجاء في بيان رسمي، صدر عن مجلس القضاء الاعلى، إن المجلس وجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة على اعتبارها من جرائم التزوير المقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باقصى العقوبات .