القضاء يعلن اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم ٤٤ كغم من "الحشيشة" في البصرة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهم 44 كغم من الحشيشة في محافظة البصرة.

وقال المجلس في بيان ، إن "خلية الصقور الاستخباراتية في البصرة تمكنت تحت إشراف محكمة التحقيق من القبض على متهمين اثنين في احدى المزارع في منطقة خور الزبير يحوزان ٤٤ كغم من مادة الحشيشة المخدرة".

وأضاف ان "محكمة التحقيق دونت اقوال المتهمين الذين اعترفوا بأن تلك الكمية هي الشحنة الرابعة التي يتم استلامها من شخص ايراني الجنسية".

وتابع ان "الاعترافات بينت ان الدفعة الأولى كانت بكمية ٣٠ كغم والدفعة الثانية كانت ٣٥ كغم والدفعة الثالثة ١٥ كغم".