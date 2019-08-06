القضاء الفرنسي يحكم على عراقيين بالسجن لعام وترحليهما من البلاد

حكمت محكمة البرتفيل التابعة لمدينة شامبيري جنوب فرنسا، على عراقيين من اصول كردية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية مع ترحيلهما من الاراضي الفرنسية بتهمة تهريب البشر.

واوضحت صحيفة "لو دفينيه" انه "في ليلة 30-31 تموز اشتبهت شرطة الحدود في بلدة تيرمينيون المحاذية لايطاليا بسيارة تحمل اوراق سويدية سائقها من اصول عراقية، لكن سمحت له الاستمرار بطريقه"، مضيفةً "بعد لحظات اوقفت الشرطة سيارة اخرى اوراقها بريطانية سائقها عراقي ايضاً تحمل ستة قاصرين اكراد من دون اوراق ثبوتية للدخول ل‍فرنسا".

وبينت "بمرور ساعة تم القبض على سيارة السويدية التي اشتبهت الشرطة بسائقها، وجرى التحقيق لتتأكد من شبهات عليه لوجود 30 اتصال بين السائقين".

واضاف تقرير الصحيفة ان "محكمة البرتفيل حكمت على المتهمين اللذين من اصول كردية، بالسجن لمدة 12 شهراً مع غرامة قدرها 2000 يورو وحظر دائم على الأراضي الفرنسية".