الأخبار

القضاء الفرنسي يحكم على عراقيين بالسجن لعام وترحليهما من البلاد


حكمت محكمة البرتفيل التابعة لمدينة شامبيري جنوب فرنسا، على عراقيين من اصول كردية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية مع ترحيلهما من الاراضي الفرنسية بتهمة تهريب البشر.

واوضحت صحيفة "لو دفينيه" انه "في ليلة 30-31 تموز اشتبهت شرطة الحدود في بلدة تيرمينيون المحاذية لايطاليا بسيارة تحمل اوراق سويدية سائقها من اصول عراقية، لكن سمحت له الاستمرار بطريقه"، مضيفةً "بعد لحظات اوقفت الشرطة سيارة اخرى اوراقها بريطانية سائقها عراقي ايضاً تحمل ستة قاصرين اكراد من دون اوراق ثبوتية للدخول ل‍فرنسا".

وبينت "بمرور ساعة تم القبض على سيارة السويدية التي اشتبهت الشرطة بسائقها، وجرى التحقيق لتتأكد من شبهات عليه لوجود 30 اتصال بين السائقين".

واضاف تقرير الصحيفة ان "محكمة البرتفيل حكمت على المتهمين اللذين من اصول كردية، بالسجن لمدة 12 شهراً مع غرامة قدرها 2000 يورو وحظر دائم على الأراضي الفرنسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إلقاء القبض على متهم محكوم بالسجن عشر سنوات
القضاء الفرنسي يحكم على عراقيين بالسجن لعام وترحليهما من البلاد
الداخلية: اعتقال أربعة عناصر من ديوان الجند وآخر من الحسبة في الموصل
النزاهة: ضبط صاحب مذخرٍ غير مجاز يتعامل بالأدوية المهربة بكركوك
اختناق ثلاثة اشخاص باندلاع حريق في فندق بالنجف
امن الحشد الشعبي يعلن تنفيذ الحملة الاكبر لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار
قيادة الحشد الشعبي تشيد باللواء الثامن والعشرون ودوره البطولي في عملية أرادة النصر الثالثة
اعتقال شخص يبيع اراض في الجادرية زعم انها تابعة لنظام صدام
مجلس النواب: السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الثالث من أيلول
تعيين المدعي العام ضاري جابر فرهود بمنصب نائب رئيس الادعاء العام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك