الداخلية: اعتقال أربعة عناصر من ديوان الجند وآخر من الحسبة في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش"الارهابي في نينوى، مبينةً أن أربعة منهم كانوا يعملون ضمن ما يسمى بـ"ديوان الجند" والخامس كان يعمل ضمن ما يسمى بـ"ديوان الحسبة" أثناء سيطرة التنظيم على الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين، ألقت القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضاف، أن هؤلاء "كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل"، مبيناً أنه "تم القبض عليهم في منطقة كراج الشمال في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".