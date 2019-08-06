الأخبار

امن الحشد الشعبي يعلن تنفيذ الحملة الاكبر لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار


اعلنت مديرية امن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار، مبينة انه تم تسليم المطلوبين الى الامن الوطني من اجل التحقيق معهم.

وقالت المديرية في بيان انه "بتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفذت مديرية امن الحشد الحملة الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء"، مبينة ان "هذه الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".

واضافت انه "تم اعتقال ٢٥ اخرين من اتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من اجل كسب ملايين الدولارات يوميا".

وتابعت انه "من خلال الحملة تم مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات"، مشيرة الى ان "ذلك جاء وفق مذكرات قضائية اصولية".

واكدت انه "بعد تنفيذ العملية النوعية بنجاح تم تسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة الى الامن الوطني من اجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وبينت المديرية ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لهذه المافيات نشرت لقطات من كاميرات المراقبة لعناصر امن الحشد وهم يداهمون أوكار الجريمة والفساد"، موضحة ان "هذه المواقع روجت بأن العملية لم تتم وفق أوامر قضائية وان المواد التي تمت مصادرتها قد سرقت، لكن الحقيقة ان عناصر امن الحشد كسروا شوكة من يتاجر بدماء شبابنا واتخذوا من الدعارة والقمار والمخدرات وسيلة لتكوين عصابات ورؤوس أموال ضخمة".

وداهمت قوة امنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان واعتقلت ٣ اشخاص من اصحاب صالات الروليت.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امن الحشد الشعبي يعلن تنفيذ الحملة الاكبر لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار
قيادة الحشد الشعبي تشيد باللواء الثامن والعشرون ودوره البطولي في عملية أرادة النصر الثالثة
اعتقال شخص يبيع اراض في الجادرية زعم انها تابعة لنظام صدام
مجلس النواب: السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الثالث من أيلول
تعيين المدعي العام ضاري جابر فرهود بمنصب نائب رئيس الادعاء العام
عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر
عمليات بغداد: فض نزاع عشائري والقبض على تسعة متهمين جنوبي العاصمة
عبد المهدي يدعو لبذل الجهد لرفع مستوى التعليم بالعراق بعد التراجع الذي شهده
قطعات اللواء 28 بالحشد تواصل بتطهير 3 قرى شمال جلولاء وتعثر على مضافتين لداعش
رئيس مجلس الشورى الايراني يزور بغداد قريبا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك