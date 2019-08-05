قيادة الحشد الشعبي تشيد باللواء الثامن والعشرون ودوره البطولي في عملية أرادة النصر الثالثة

استقبلت قيادة اللواء الثامن والعشرون في الحشد الشعبي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس في قاطع عملياته في محافظة ديالى وكان في استقباله الحاج ابو زين العابدين الغزي امر اللواء الثامن والعشرون ليطلعه على طبيعة العمليات وهمم الابطال وتقدمهم في تطهير المناطق سيما ان اللواء قد تمكن من تطهير مايقارب من احدى عشرة قرية عثر خلالها على ستة مضافات لداعش الارهابي شمال جلولاء

وأشاد المهندس بدور اللواء البطولي وتضحياته في تحرير الارض وتطهيرها