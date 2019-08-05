اعتقال شخص يبيع اراض في الجادرية زعم انها تابعة لنظام صدام

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت شخص يبيع اراض وهمية في الجادرية ببغداد، مبينا انه يزعم ان تلك الاراضي تعود لنظام صدام حسين.

وقال المصدر ان "احد المواطنين استنجد بدوريات نجدة بغداد في منطقة السيدية، بشأن قيام شخص بعمليات نصب واحتيال عن طريق بيع قطع اراضي وهمية في منطقة الجادرية بحجة انها تعود للنظام السابق".

واضاف انه "تم تفتيش المنطقة والقبض عليه"، مشيرا الى "تسليم الطرفين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".