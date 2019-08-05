مجلس النواب: السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الثالث من أيلول

حدد مجلس النواب، الاثنين، الثالث من شهر أيلول المقبل موعداً لبدء السنة التشريعية الثانية، مشيراً إلى أن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانوناً وإنهاء القراءة الثانية لـ15 قانوناً.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب شاكر حامد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب ستبدأ في الثالث من شهر أيلول المقبل".

وأضاف حامد، أن "عدد القوانين التي وصلت من الحكومة بلغ 83 قانوناً"، مبيناً أن "السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانوناً، وإنهاء القراءة الأولى لـ 34، وإنهاء القراءة الثانية لـ15 قانوناً".

وتابع، أن "عدد الأسئلة البرلمانية التحريرية في الفصل التشريعي الأول بلغ 51 تمت الإجابة على 43 سؤالاً منها، فيما كان عدد الأسئلة الشفهية 14 سؤالاً جميعها تمت الإجابة عليها".

وأشار إلى أن "عدد الاستضافات في اللجان النيابية خلال السنة التشريعية الأولى بلغ 378"، موضحاً أن "السنة التشريعية الأولى شهدت عقد 65 جلسة برلمانية".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، أمس الأحد (4 آب 2019)، نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده لمدة شهر.