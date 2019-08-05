تعيين المدعي العام ضاري جابر فرهود بمنصب نائب رئيس الادعاء العام

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن المدعي العام ضاري جابر فرهود أدى اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لمناسبة تسنمه منصب نائب رئيس الادعاء العام.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ، إن "مراسيم أداء اليمين حضرها رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود العميري ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية القاضي حسين كاظم وسمي".
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