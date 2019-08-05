عمليات بغداد: فض نزاع عشائري والقبض على تسعة متهمين جنوبي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، فض نزاع عشائري والقبض على تسعة متهمين على خلفية النزاع جنوبي العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيانإن "قوة بأمرة آمر اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من التدخل وفض نزاع عشائري نشب بين طرفين من نفس القبيلة حيث حصلت مشاجرة بينهما وإطلاق نار وذلك في منطقة النجادات/ حي الوحدة جنوبي بغداد".

وأضاف البيان، أنه "تم ضرب طوق أمني للمنطقة وإلقاء القبض على تسعة متهمين، ضبط بحوزتهم على بندقيتين ومسدسين ودرع"، مشيراً إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة حي الوحدة".

يذكر أن محافظات عراقية عدة تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية، تتطور في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلحة.