عبد المهدي يدعو لبذل الجهد لرفع مستوى التعليم بالعراق بعد التراجع الذي شهده

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، على ضرورة تعويض المحافظات المحررة عن سنوات توقف الدراسة، فيما دعا الى بذل الجهد لرفع مستوى التعليم بالعراق بعد التراجع الذي شهده.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى بمكتبه الرسمي صباح اليوم حفل استقبال وتكريم للطلبة المتفوقين الاوائل من جميع المحافظات بحضور عوائلهم والمسؤولين في وزارة التربية".

وبارك عبد المهدي خلال الحفل للطلبة والعوائل جميعا وللعراقيين هذا النجاح والتفوق"، مخاطبا الطلبة "انتم الأمل والمستقبل وبكم يبنى العراق، وانتم الخميرة التي تنتج خيرا".

واضاف "بهذا النجاح يتكامل العمل وتذلل العقبات"، مشيرا الى "انني عدت للتو من ديالى التي وصلتها فجرا لاطلاق المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر، ولولا بطولات وتضحيات مقاتلينا الابطال الذين حرروا الارض من دنس عصابة داعش ماجلسنا اليوم هنا ولماحصل هذا النجاح والتفوق والاستقرار".