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جنايات كربلاء : الحبس سنتين لمدان بالنهوة العشائرية على شقيقته


أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدان ارتكب جريمة النهوة العشائرية ضد شقيقته .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "والدة المدان قدمت شكوى ضده لقيامه بالنهي على زواج شقيقته من الأشخاص الذين يتقدمون خطبتها ولعدة مرات".

وأشار إلى إن "المحكمة أدانه بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لإحكام المادة التاسعة /2 من قانون الأحوال الشخصية استدلال بالمادة 122/3 عقوبات".

واعلن القضاء الاعلى، في وقت سابق، عن قرب نهاية إحدى العادات القبلية التي شكلت تهديداً لأمن المجتمع بعد أن ‏وجهت ‏كافة المحاكم بتشديد الأحكام عن جريمة "النهوة العشائرية"، والتي اعتبر التهديد فيها فعلا ‏إرهابيا ‏يحاسب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

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