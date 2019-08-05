الاستخبارات تقبض على أرهابي فجر سابقا شاحنة في سوق خان بني سعد بديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال أرهابي فجر سابقا شاحنة في سوق خان بني سعد بديالى.

وقالت المديرية في بيان انه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ومتابعة مستمرة وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة قيادة عمليات ديالىوبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء مشاة ١٩ من الإطاحة بأحد الارهابيين الخطرين في قرية العيط التابعة لناحية خان بني سعد في ديالى".

واضافت ان "هذا الارهابي قام بتفجير شاحنة كبيرة في سوق خان بني سعد عام ٢٠١٤ أدت إلى استشهاد أكثر من ١٠٠ مواطن وإصابة العشرات مستغلا زحمة السوق بمناسبة العيد آنذاك "، مشيرة الى انه "يعد من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".