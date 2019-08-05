التحقيق المركزية: توقيف 13 ضابطاً ومنتسباً على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، الاثنين، توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات من مركز شرطة القناة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وأصدرت أمراً بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهماً بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن بينهم مدان صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحقه".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أكدت أن المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم فيما ما يزال 8 آخرين هاربين أصدرت المحكمة اوامر قبض بحقهم فضلاً عن تعميمها"، منوهاً بأن "أغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

يشار إلى أن 15 موقوفاً هربوا، أمس الأول السبت (3 آب 2019)، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.