لقاء عراقي - سوري بخصوص إعادة افتتاح منفذ القائم

أعلن قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حماد الحسيني، الاثنين، أن الأيام المقبلة ستشهد إنجاز جميع المباني الخاصة بمنفذ القائم الحدودي.

وقال مصدر صحفي إن قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حامد الحسيني التقي مع نظيره السوري ومدير شرطة دير الزور السوري ومدير الجمارك السوري في منفذ القائم الحدودي.

وأضاف المصدر، أن المجتمعين بحثوا آلية إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي، والتعاون ما بين القوات السورية والعراقية في تحقيق وبسط الأمن في المنفذ.

من جانبه، قال قائد قوات حرس الحدود العراقي إنه "في الأيام المقبلة سيتم بناء وإكمال كافة البنايات الخاصة بمنفذ القائم الحدودي بعدما هدمت من قبل الدواعش".

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان الدليمي أفاد، أمس الأحد، بأن وزير الداخلية ياسين الياسري حدد الأول من شهر أيلول المقبل موعداً لإعادة افتتاح منفذ القائم.