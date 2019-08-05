النزاهة: إعادة عقار قيمته أكثر من ملياري دينار إلى ملكية الدولة بكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، إعادة ملكية عقار في محافظة كربلاء إلى الدولة، مبينة أن قيمة العقار تتجاوز المليارين وربع المليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى العقار الواقع في (شارع الإمام علي) بالمنطقة القديمة في مركز المحافظة ومديرية البلدية، تمكن من ضبط أصل كتاب الجمعية الاستهلاكية التي تدعي ملكيتها للعقار".

وأوضحت الدائرة، أن "عمليات البحث والتحري التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قادت إلى العثور على الأوليات الخاصة بالعقار في أجهزة موبايل وحاسبة أحد المتهمين المحكومين".

وأضافت، أن "التحقيقات أكدت أن العقار مشغول من قبل الجمعية بصورة غير قانونية ومتمسكة بحيازته، كما أوردت في كتابها الموجه إلى مديرية البلدية، علما أن قيمته التقديرية حسب مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تـقدر بــ (2,252,900,000) ملياري دينار، إلا أن القيمة التقديرية للعقار في السوق تصل إلى أكثر من ذلك".