مصدر: تكليف مدير جديد لمكافحة إجرام بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بان وزير الداخلية ياسين الياسري كلّف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد.

وقال المصدر ، إن "الياسري قرر نقل مدير مكافحة إجرام بغداد اللواء الحقوقي حيدر فخري إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بإمرة الإدارة".

وأضاف أن "وزير الداخلية قرر تكليف اللواء الحقوقي وليد خالد علي بمنصب مدير مكافحة إجرام بغداد (وكالة)".

وأشار المصدر، إلى "إصدار أمر إداري بنقل اللواء اسماعيل كريم جفات مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد إلى مديرية إدارة الموارد البشرية بإمرة الإدارة".

وأوضح أنه "تم تكليف اللواء كمال كاظم بمهام مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد (وكالة)".