النجباء: نراقب 11 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

كشفت حركة النجباء، الأحد، عن قيامها بمراقبة 11 قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

ونقلت قناة "العالم" عن المتحدث بإسم الحركة نصر الشمري خلال لقاءه مع مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن "الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والتي تصل عددها الى 11".

وأكد الشمري ان "القاعدة العسكرية الأمريكية الأكثر تطورا تقع في كردستان العراق".

وأوضح المتحدث باسم النجباء، أن "الولايات المتحدة تحاول إجراء عملياتها في سوريا بطريقة تؤثر سلباً على قوات المقاومة".