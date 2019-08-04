المرور تعلن فتح الجزء المغلق من طريق محمد القاسم الخميس المقبل

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن فتح الجزء المغلق من طريق محمد القاسم الخميس المقبل.

وقالت المديرية في بيان إن "طريق محمد القاسم السريع سيفتح الجزء المغلق منه حالياً يوم الخميس".

وأضاف أنه "سيبقى ممر الدخول من النهضة صعوداً باتجاه ملعب الشعب والنزول باتجاه تقاطع قرطبة القريب من الجملة العصبية مغلق لحين انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك".

وكانت مديرية المرور العامة نوهت، في (27 حزيران 2019) الى قطع جزئي في سريع محمد القاسم وسط بغداد، نتيجة اعمال صيانة، مبينة ان الصيانة ستكون على اربع مراحل.