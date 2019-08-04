الحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد للسفينة العراقية المحتجزة في مياه الخليج

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، مشاهد مصورة للسفينة "العراقية" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي بتهمة تهريب الوقود.

وأظهرت المشاهد التي صورها عناصر في الحرس الثوري، خزانات وقود في أسفل السفينة، التي قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إنها عراقية.

ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية في الحرس الثوري العميد رمضان زيراهي قوله، إن "دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت في الساعة التاسعة و 30 دقيقة من مساء يوم الاربعاء الماضي بالتوقيت المحلي (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش) بتوقيف سفينة اجنبية تحمل الوقود المهرب".

واضاف، أن "هذه السفينة الاجنبية التي كانت قد تلقت الوقود من سفن اخرى لنقلها الى دول عربية في الخليج الفارسي (العربي) قد تم توقيفها قرب جزيرة (فارسي) بعد التنسيق مع السلطات القضائية"، مبينا أنها سُحبت إلى ميناء بو شهر جنوب إيران، وتوقيف طاقهما المكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، وتسليم حمولتها البالغة (700 ألف ليتر من البنزين) إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.