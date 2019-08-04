إيران: السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري عراقية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم، عراقية تحمل اسم "هيتا".

ونقل موقع "RT" عن وكالة "أنباء فارس" الرسمية الإيرانية، أن "السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم الأحد، سفينة عراقية تحمل اسم (هيتا)".

وأضافت الوكالة، أن "عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلا بحريا من جزيرة (فارسي) الإيرانية في الخليج".

وفي ونفس السياق، نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحریة للحرس الثوري، الجنرال رمضان زیراهي قوله، إن "السفينة عراقية، وكانت محملة بالوقود المهرب، وأوقفت قرب جزيرة فارسي بالتنسيق مع المراجعِ القضائية، وعلى متنها 7 بحارة أجانب".

وأضاف زیراهي، أن "السفينة كانت تأخذ المحروقات من سفن أخرى وتنقلها لدول عربية في الخليج الفارسي"، مبيناً أن "السفينة التي كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم توجيهها إلى محافظة بوشهر، وتم تسلیم وقودها إلی الشرکة الوطنیة لتوزیع المشتقات النفطیة في المحافظة، وذلك بعد التنسیق مع المسؤولین القضائیین".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، توقيف سفينة أجنبية قال إنها "كانت تهرب الوقود الإيراني إلى دول عربية خليجية"، مؤكداً أنه لن "يتراجع قيد أنملة عن مواصلة رصد المياه الخليجية والتصدي لأي عمليات تزعزع الأمن فيه".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، مشاهد مصورة للسفينة "العراقية" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي بتهمة تهريب الوقود.

وأظهرت المشاهد التي صورها عناصر في الحرس الثوري، خزانات وقود في أسفل السفينة، التي قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إنها عراقية.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.