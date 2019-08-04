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رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه


أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، على أهمية حماية مصادر المياه من التلوث، والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعا لأعضاء لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه من التلوث المنبثقة عن الأمر الديواني (99) لسنة 2018".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث الواقع البيئي وجهود معالجة تلوث مصادر المياه والأنهر وترشيد الاستهلاك والمشاريع المنجزة وتأهيل المعطلة، إضافة إلى ما تم انجازه في الاشهر السابقة والخطط المستقبلية وحملات التوعية اللازمة".

وأكد عبدالمهدي خلال الاجتماع، على "أهمية موضوع حماية مصادر المياه من التلوث وضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها، والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة".

ووجه رئيس الوزراء بـ"تقديم دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة لغرض كسب الوقت واطلاق التخصيصات المالية اللازمة ، كما وجه بإشراك الحكومات المحلية والجامعات والمراكز البحثية والمجتمعية كافة بهذا الجهد وتلقي الحلول والمقترحات لمعالجة التلوث البيئي"،

داعياً إلى "حملة توعية اعلامية من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، فيما اشاد بجهود الوزارات والجهات العاملة في هذا الملف ومراقبتها للأداء من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الوزارة".

وبحسب البيان، حضر الاجتماع "وزير الصحة والبيئة علاء عبد الصاحب العلوان، ووكلاء وزارات الصحة، والمالية، والتخطيط ، والاسكان والاعمار والبلديات، والزراعة، والصناعة والمعادن، والكهرباء ، ومدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في امانة بغداد، ومدير عام التوعية والاعلام البيئي، والصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة، وعدد من المديرين العامين لدائرة الماء في وزارة الاسكان ، وديواني الوقفين الشيعي والسني، وممثلون عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ومنظمات المجتمع المدني وهيأة المستشارين" .

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