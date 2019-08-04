الأخبار

الرئيس صالح لوزيري خارجية مصر والأردن: العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه


اكد رئيس الجمهورية برهم صالح صالح لوزيري خارجية مصر والأردن، الاحد، ان العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه العرب، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الأشقاء.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، واكد ان العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقاً لسياسة الانفتاح على محيطه العربي وعمقه الإسلامي التي نحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة"، مشيراً إلى "أهمية تطوير أسس العمل العربي المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي لشعوبنا".

واضاف المكتب، أن "رئيس الجمهورية أشاد بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد الذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون بلدنا ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة"، مشدداً على "أهمية متابعة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثلاث، التي عُقدت في شهر آذار الماضي بالقاهرة".

بدورهما، جدد الوزيران رغبة بلديهما بتطوير آليات التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ووقوفهما إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق آماله في العيش بسلام وأمان وتطور دائم.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مناقشة سبل تعزيز العلاقات العربيّة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: السفينة المحتجزة لدى الحرس الثوري عراقية
رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه
حزب ايزيدي يحمل الديمقراطي الكردستاني مسؤولية ’’كارثة سنجار’’: هذا ما فعلته البيشمركة !
الرئيس صالح لوزيري خارجية مصر والأردن: العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه
عضو بالأمن النيابية: أغلب الهاربين من مركز شرطة القناة تجّار مخدرات
تدمير مضافات وأنفاق لداعش الارهابي بعملية أمنية في عمق صحراء جزيرة نينوى
مصدر: احالة خمسة ضباط وثلاثة منتسبين الى القضاء بقضية هروب الموقوفين
قاض عراقي ينفي تلقي بغداد أي طلب لمحاكمة "الدواعش" الفرنسيين
الخارجية العراقية : الاجتماع الثلاثي بيننا ومصر والأردن يركز على التحولات الإقليمية
القبض على 10 متهمين بـ "الدكة العشائرية" في السماوة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك