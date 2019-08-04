تدمير مضافات وأنفاق لداعش الارهابي بعملية أمنية في عمق صحراء جزيرة نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، تدمير عدد من المضافات والأنفاق التابعة لتنظيم داعش الارهابي، بعملية أمنية جرت في عمق صحراء جزيرة نينوى.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أن "قيادة فرقة المشاة العشرون، نفذت اليوم، عملية استباقية واسعة في صحراء جزيرة غرب قضاء البعاج، بأشراف مباشر من قبل قائد الفرقة اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد، وقطعات لواء المشاة الستون وفوج استطلاع وفوج مغاوير الفرقة".

وأضاف البيان، أن "نتائج العملية كانت العثور على اكثر من 5 انفاق ومضافات، كانت تستخدم من قبل عناصر داعش الإرهابي"، مشيراً إلى "تدمير وردم جميع المضافات من قبل الجهد الهندسي للفرقة".

ولفتت وزارة الدفاع، إلى أن "العملية جاءت ووفق معلومات دقيقة من قبل الجهد الاستخباري التابع لقيادة فرقة المشاة العشرون".