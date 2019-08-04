القبض على 10 متهمين بـ "الدكة العشائرية" في السماوة

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، الأحد، عن إلقاء القبض على 10 متهمين بـ" الدكة العشائرية" في مدينة السماوة.

وذكرت القيادة في بيان ان "معلومات أولية ودقيقة بوجود مشاجرة عشائرية بين عشيرتين جنوب شرق مدينة السماوة وردت إلى القيادة وقد حصل تبادل لاطلاق النار من اسلحة مختلفة ومنها متوسطة و خفيفة".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة إلى مكان الحادث وتمكنت قوة مشتركة من شرطة القضاء والافواج وقوة الواجب وسرية سوات من تطويق المكان وإلقاء القبض على 10 أشخاص متورطين بالدكة العشائرية وتم ضبط أسلحتهم التي كانوا يحملونها ومنها متوسطة وخفيفة".

وأوضحت القيادة أنه "تم بعد ذلك تدوين أقوالهم وتصديقها قضائياً من قبل قاضي التحقيق المختص واعترفوا بوجود خلاف بينهم وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ( 4 من قانون مكافحة الإرهاب) الدكة العشائرية واتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم لارسالهم الى جهة الطلب، فيما تم إصدار أوامر قبض وتحري بحق مسلحين آخرين متهمين بالدكة حيث كانوا قد اشتركوا مع أبناء عشيرتهم".