الشيخ همام حمودي يثمن حزم وزير الداخلية ويدعو بقية المسؤولين للحذو حذوه

ثمن الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، حزم وزير الداخلية ياسين الياسري تجاه المقصرين في هروب الموقوفين والأحداث الأخرى، ودعا المسؤولين بمواقع صنع القرار للحذو حذوه.

وقال الشيخ حمودي، في تغريدة على تويتر، "نثمن عاليا الحزم الذي أبداه الأخ وزير الداخلية ياسين الياسري تجاه المقصرين في هروب ألموقوفين والعديد من الأحداث منذ تسنمه مهامه، بما يجسد روح المسؤولية الوطنية والحرص في أداء الواجب، ويعيد للدولة هيبتها كراعية لمصالح شعبها وأمينة عليه من خلال فرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.. آملين من بقية المسؤولين في مواقع صنع القرار الحذو حذوه بالسير على هذا النهج".

ونوه إلى "أن الشعب مازال ينتظر نتائج التحقيقات في كثير من القضايا المعلقة، ويأمل بقيادة الوزارة خيرا".